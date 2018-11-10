Кровля обрушилась в горящем гипермаркете «Лента» в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 ноября. Кровля гипермаркета «Лента» на набережной Обводного Канала в Санкт-Петербурге частично обрушилась.

Сообщение о серьезном возгорании в гипермаркете «Лента» поступило в экстренные службы в субботу, 10 ноября, в 08.30. Пожару присвоили третий уровень сложности из-за угрозы распространения огня. Однако к настоящему моменту такой угрозы нет, пожарные локализовали возгорание.

Площадь обрушения кровли составляет 2,8 тысячи квадратных метров, а площадь возгорания — 4,5 тысячи квадратных метров, передает корреспондент ФАН.

Из-за сильнейшего пожара перекрыли почти километр набережной Обводного Канала. Спасатели эвакуировали около 700 человек. На месте работают около 40 пожарных машин.