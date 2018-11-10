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Спасатели эвакуировали из горящей «Ленты» в Петербурге 800 человек

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Спасатели эвакуировали из горящей «Ленты» в Петербурге 800 человек

Санкт-Петербург, 10 ноября. Спасатели эвакуировали из горящей «Ленты» в Петербурге порядка 800 человек, сообщили в экстренных службах города.

Утром в субботу, 10 ноября, в здании гипермаркета «Лента» на набережной Обводного канала произошел пожар. Огнем объято 4800 квадратных метров. Пожар до сих пор не потушен.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 800 человек. На месте инцидента работают 12 единиц техники и 54 сотрудника пожарной службы. О пострадавших на данный момент не сообщается.

Спасатели эвакуировали из горящей «Ленты» в Петербурге 800 человек

Ранее сообщалось, что пожару присвоили третий уровень сложности из-за угрозы распространения огня. Известно, что у здания рухнула крыша.

Автор: Катерина Иванова
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