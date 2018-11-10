ФАН публикует видео горящего гипермаркета «Лента» в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 ноября. Серьезный пожар зафиксировали рано утром в субботу в гипермаркете «Лента» на набережной Обводного Канала в Санкт-Петербурге. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Сообщение о пожаре в гипермаркете «Лента», который расположен на набережной Обводного Канала, поступило в экстренные службы в субботу, 10 ноября, в 08.30. Пожару присвоили третий уровень сложности из-за угрозы распространения огня. Рухнула крыша здания.

«В течение двух минут просто все рушится, и очаг разрастается с моментальной скоростью», — отмечает очевидец.

Судя по кадрам видео, пламя распространилось практически по всей площади гипермаркета. Небо заволокло дымом. На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.