Названа причина смерти младенца в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 10 ноября. Медики назвали причину смерти новорожденной девочки в Московском районе Санкт-Петербурга.

Напомним, страшное происшествие случилось 6 ноября на Кубинской улице: мать младенца вызвала скорую помощь, однако медики не смогли помочь девочке. Об этом пишут «Невские новости».

Позже врачи установили, что малышка скончалась от мгновенного менингококкового сепсиса. К настоящему моменту нет точной информации о том, каким образом девочка заразилась.

Отметим, у инфекции есть здоровые носители, в список обязательных прививок она не входит.