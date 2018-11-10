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Названа причина смерти младенца в Московском районе Петербурга

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Названа причина смерти младенца в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 10 ноября. Медики назвали причину смерти новорожденной девочки в Московском районе Санкт-Петербурга.

Напомним, страшное происшествие случилось 6 ноября на Кубинской улице: мать младенца вызвала скорую помощь, однако медики не смогли помочь девочке. Об этом пишут «Невские новости».

Позже врачи установили, что малышка скончалась от мгновенного менингококкового сепсиса. К настоящему моменту нет точной информации о том, каким образом девочка заразилась.

Отметим, у инфекции есть здоровые носители, в список обязательных прививок она не входит.

Автор: Алексей Громов
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