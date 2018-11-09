Беглов утвердил изменения в бюджете Петербурга

Санкт-Петербург, 9 ноября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал закон о поправках к городскому бюджету на 2018 и на плановый 2019-2020 годы.

Поправки направлены на сокращение дефицита бюджета за счет увеличения доходов на 14,5 млрд рублей. Доходы бюджета выросли на 9,6 млрд рублей, объем расходов сократился на 3,4 млрд рублей.

Сокращение расходов стало возможным благодаря Адресной инвестпрограмме. В бюджете заложены дополнительные средства на реализацию требований к антитеррористической безопасности. Дефицит казны Петербурга сократился на 17,9 млрд рублей.

Ранее Беглов назначил руководителем аппарата губернатора Любовь Совершаеву. Он также провел встречу с депутатами Госдумы в Москве по развитию Петербурга.