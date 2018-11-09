Эстонский авиаперевозчик Nordica прекращает полеты в Петербург

Таллин, 9 ноября. Эстонская компания Nordica с января 2019 года перестанет летать в Петербург, Амстердам и Осло, говорится в сообщении перевозчика.

Глава компании Ханнес Саарпуу объяснил, что решение связано с низким спросом на данные направления и высокой конкуренцией на рынке перевозок. Прямое сообщение из Таллина с названными городами сохранится за счет других компаний.

Однако из Таллина в Петербург напрямую попасть уже будет невозможно, только автомобильным транспортом. Глава Nordica добавил, что ресурсы будут направлены на более прибыльные проекты.

Ранее сообщалось, что петербургский аэропорт «Пулково» принимает участие в конкурсе «Великие имена России».