Экстремальные квесты для детей могут запретить в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 ноября. Петербургские депутаты предложили запретить детям посещение экстремальных квестов, законодательная инициатива предполагает введение определения этого понятия.

В документе квест обозначен, как игра для участников, которых запирают в помещении с заданиями и головоломками. Авторы инициативы считают, что необходимо прописать правила безопасности для квестов.

Они предлагают ограничить участие в играх детям до 14 лет. Депутаты подчеркнули, что данный вид досуга не запрещается, но из-за его травматичности они хотят ввести некоторые правила. Комитет Петербурга по законодательству одобрил проект.

Ранее в Смольном обсуждали запрет рекламы лекарственных препаратов для просмотра школьниками.