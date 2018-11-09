В Петербурге снесли первое депо омнибус-мотора

Санкт-Петербург, 9 ноября. Историческое здание — депо первого омнибус-мотора снесли в Петербурге по решению РЖД, сообщили в «ВООПИиК Петербургское отделение».

От здания практически ничего не осталось, только торцевой фрагмент стены. С 2017 года на данный земельный участок распространяется действие зоны ОЗРЗ-2, однако объект не спасли от демонтажа.

В прошлом году здание депо пытались включить в реестр объектов культурного наследия. Напомним, что омнибусы — это старинный общественный транспорт в Петербурге. Он представлял собой карету с лошадьми на 16 человек.

Ранее сообщалось о ДТП в Петербурге, при котором пострадали три человека. Карета скорой помощи столкнулась с мусоровозом.