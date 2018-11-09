Водитель, врач и пациент скорой пострадали при ДТП с мусоровозом в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 ноября. Машина скорой помощи столкнулась с мусоровозом в Петербурге на улице Кораблестроителей, пострадали три человека, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в 01.30, по данным правоохранительных органов, водитель, врач и пациент получили травмы разной степени тяжести. ДТП произошло по вине водителя машины скорой помощи, проводится проверка обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти неизвестный мужчина изнасиловал школьницу. Подозреваемого задержали сотрудники полиции.