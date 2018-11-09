Число жертв пожара в шиномонтаже в Мурино возросло до пяти

Санкт-Петербург, 9 ноября. Пять человек погибли при пожаре в шиномонтаже в Мурино, сообщили экстренных службах Ленинградской области.

Пожар произошел на улице Веселой около восьми часов утра по московскому времени. Загорелось здание автомойки, СТО и шиномонтажной мастерской. Огонь распространился на площадь в 300 квадратных метров.

По предварительной информации, погибли три мужчины и один пострадал — у него врачи диагностировали перелом ног. Однако, как стало известно позже, число жертв увеличилось.

«На месте пожара обнаружено тело пятого погибшего», — приводит слова источников ТАСС.

Причина пожара в шиномонтаже на данный момент выясняется.