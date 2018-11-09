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Синоптики предупредили жителей Петербурга о тумане и мороси

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Синоптики предупредили жителей Петербурга о тумане и мороси

Санкт-Петербург, 9 ноября. В Гидрометцентре России сообщили, что 9 ноября в Северной столице России ожидается облачная погода, морось и туман.

Туман будет стоять 9 ноября, ветер подует с юго-востока со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня меняться не будет.

Воздух прогреется до 6 градусов тепла, ночью — до 5 градусов со знаком плюс. Почти всю неделю утром в Петербурге сохраняется туманная погода. Ранее сообщалось, что в Москве туман и морось простоят до воскресенья. Настоящая зима придет в Россию в январе.

Автор: Ирина Селезнева
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