Обнаружен труп четвертого погибшего на пожаре под Петербургом

Санкт-Петербург, 9 ноября. Оперативные службы обнаружили труп четвертого погибшего на крупном пожаре на улице Веселое в Мурино Всеволожского района Ленинградской области, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Пожар произошел в пятницу в 8.00 в здании автокомплекса. Загорелось здание автомойки, СТО и шиномонтажной мастерской. Огонь охватил 300 квадратных метров.

Ранее стало известно о трех погибших и одном пострадавшем мужчине. У него был диагностирован перелом ног.

Причина возгорания выясняется.