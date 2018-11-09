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Обнаружен труп четвертого погибшего на пожаре под Петербургом

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Обнаружен труп четвертого погибшего на пожаре под Петербургом

Санкт-Петербург, 9 ноября. Оперативные службы обнаружили труп четвертого погибшего на крупном пожаре на улице Веселое в Мурино Всеволожского района Ленинградской области, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Пожар произошел в пятницу в 8.00 в здании автокомплекса. Загорелось здание автомойки, СТО и шиномонтажной мастерской. Огонь охватил 300 квадратных метров.

Обнаружен труп четвертого погибшего на пожаре под Петербургом

Ранее стало известно о трех погибших и одном пострадавшем мужчине. У него был диагностирован перелом ног.

Причина возгорания выясняется.

Автор: Денис Коробейников
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