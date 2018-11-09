Третьеклассницу изнасиловал безработный мужчина в Ленобласти

Санкт-Петербург, 9 ноября. В полицию Петербурга поступило заявление от жительницы поселка Сиверский об изнасиловании ученицы третьего класса.

По словам 65-летней заявительницы, в марте 2018 года девочку изнасиловал неизвестный мужчина. Инцидент произошел в гараже поселка Войсковицы.

Сотрудники полиции задержали безработного 36-летнего мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело о насилии, полиция проверяет обстоятельства произошедшего.