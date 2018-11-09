Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Третьеклассницу изнасиловал безработный мужчина в Ленобласти

61
0 Оставить комментарий

Третьеклассницу изнасиловал безработный мужчина в Ленобласти

Санкт-Петербург, 9 ноября. В полицию Петербурга поступило заявление от жительницы поселка Сиверский об изнасиловании ученицы третьего класса.

По словам 65-летней заявительницы, в марте 2018 года девочку изнасиловал неизвестный мужчина. Инцидент произошел в гараже поселка Войсковицы.

Сотрудники полиции задержали безработного 36-летнего мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело о насилии, полиция проверяет обстоятельства произошедшего.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.