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Три человека погибли и двое пострадали в крупном пожаре на автомойке под Петербургом

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Три человека погибли и двое пострадали в крупном пожаре на автомойке под Петербургом

Санкт-Петербург, 9 ноября. Три человека погибли и двое пострадали в крупном пожаре на улице Веселой в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области, сообщил источник ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, утром в пятницу около 8.00 загорелось здание автомойки, станции технического осмотра и шиномонтажной. Пламя распространилось на площадь 300 квадратных метров. Сообщалось, что пожарные в течение часа пытаются ликвидировать огонь, однако сделать это пока не удалось.

Ранее корреспондент сообщил об одном пострадавшем мужчине, который сломал ноги. Его госпитализировали. Также СМИ писали, что с места пожара в Мурино на улице Веселой были госпитализированы мужчина и женщина.

На месте ЧП работают 12 пожарных и три единицы техники. Прибыли пожарные расчеты Ленинградской области и Петербурга. Причина возгорания выясняется.

Автор: Алия Садыкова
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