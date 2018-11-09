Суд Петербурга вынес приговор основательнице тренингов «Зеора»



Санкт-Петербург, 9 ноября. Одна из основательница организации «Зеора» в Петербурге Ольга Маркелова приговорена к году заключения условно за создание объединения, которое посягает на права граждан, говорится в сообщении объединенной пресс-службы городских судов Северной столицы.

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор Маркеловой, которую признали виновной в совершении преступления по статье о создании религиозного или иного объединения, чья деятельность сопряжена насилием.

Маркелова и ее супруг в 2012 году создали тренинговую организацию личностного роста. По данным правоохранителей, участники тренингов подвергались насилию, их запугивали, подрывали их самооценку. Маркелова признала свою вину.

В 2017 году одна из участниц тренингов свела счеты с жизнью, Маркеловых поместили под домашний арест. В марте текущего года Маркелов сбежал.

Ранее сообщалось, что Новую Голландию в Петербурге признали лучшим международным проектом на конкурсе в Германии.