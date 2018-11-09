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Новую Голландию в Петербурге признали лучшим международным проектом

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Новую Голландию в Петербурге признали лучшим международным проектом

Санкт-Петербург, 9 ноября. В Академии имени Бернхарда Реммерса, которая находится в Лейпциге, вручили награду по уходу за старинными зданиями и памятниками архитектуры.

Делегацию Петербурга возглавил вице-губернатор Игорь Албин, в номинации «Международный проект» победил остров Новая Голландия. Жюри конкурса оценило сотрудничество всех участников проекта, помощь инвесторов и процесс восстановления памятника.

Новую Голландию в Петербурге признали лучшим международным проектом

По словам Игоря Албина, император Петр, поощряемый премией Реммерса, задумал Петербург, как окно в Европу. И сейчас Северная столица России стала парадными дверями в Россию. Он подчеркнул, что в этом году исполняется 315 лет Петербургу, поэтому признание немецкой академии говорит о сохранении петровских традиций, пишет «Петербургский дневник».

Автор: Ирина Селезнева
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