Мужчина сломал ноги при пожаре в автомойке в Ленобласти

Санкт-Петербург, 9 ноября. Здание автомойки загорелось в пятницу на улице Веселой в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области, сообщил источник ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, утром 9 ноября загорелось здание автомойки, шиномонтажной мастерской и станции технического обслуживания. Отмечается, что горит территория на площади 300 квадратных метров.

Как рассказали очевидцы, дым от пожара виден за несколько километров от места происшествия. Уже около часа пожарные борются с огнем, но ликвидировать его пока не удалось. В больницу доставлен один пострадавший. Врачи диагностировали у него переломы ног. Причины пожара выясняются.

Ранее сообщалось, что пожар уничтожил большегруз на КАД в Петербурге. Серьезное ДТП произошло на кольцевой автодороге в Петербурге: загорелся большегруз.