Малознакомый мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в Ленобласти

Санкт-Петербург, 9 ноября. Несовершеннолетнюю студентку Апатитского политехнического колледжа в поселке Щеглово Всеволожского района Ленинградской области изнасиловал малознакомый мужчина.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, соответствующая телефонограмма поступила в правоохранительные органы в ночь на пятницу. Сообщение пришло из больницы, куда была госпитализирована девушка.

Со слов пострадавшей, инцидент произошел в одной из квартир. Медики сообщили, что состояние студентки удовлетворительное, они зафиксировали у девушки подкожные кровоизлияния пароорбитальной области слева и верхних конечностей, а также левого бедра.