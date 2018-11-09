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Малознакомый мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в Ленобласти

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Малознакомый мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в Ленобласти

Санкт-Петербург, 9 ноября. Несовершеннолетнюю студентку Апатитского политехнического колледжа в поселке Щеглово Всеволожского района Ленинградской области изнасиловал малознакомый мужчина.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, соответствующая телефонограмма поступила в правоохранительные органы в ночь на пятницу. Сообщение пришло из больницы, куда была госпитализирована девушка.

Со слов пострадавшей, инцидент произошел в одной из квартир. Медики сообщили, что состояние студентки удовлетворительное, они зафиксировали у девушки подкожные кровоизлияния пароорбитальной области слева и верхних конечностей, а также левого бедра.

Автор: Василий Котов
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