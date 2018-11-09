Безработный в гараже изнасиловал третьеклассницу в Ленобласти

Санкт-Петербург, 9 ноября. Безработный мужчина изнасиловал школьницу в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил источник ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в четверг, 8 ноября, в полиция обратилась директор школы-интерната в поселке Сиверский 1953 года рождения. Она рассказала об инциденте, который произошел в марте 2018 года в одном из гаражей поселка Войсковицы.

Неизвестный мужчина изнасиловал в гараже девочку 2008 года. Ребенок учится в третьем классе школы-интерната. Позже был задержан подозреваемый 1982 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает все детали происшествия.

Ранее мигрант изнасиловал школьницу на парковке гипермаркета «Карусель» в Петербурге. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы на парковке возле супермаркета «Карусель».