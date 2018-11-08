Самолет-амфибию на базе советского Ш-2 представили в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 ноября. Энтузиасты Средне-Невского судостроительного завода в Петербурге представили опытный образец самолета-амфибии.

Машина создана на базе первой советской летающей лодки Ш-2, которую разработад Вадим Шавров в 1950 годах. Опытный образец создавали около 20 лет. По словам создателя нового самолета Александра Селезнева, 7 ноября исполнилось 120 лет со дня рождения конструктора Шаврова.

Специалисты проходят первый этап и приступают к доработке воздушного судна. На амфибии установят необходимое оборудование для навигации, выпуска шасси, пишет «Комсомольская правда — Петербург». До первого полета необходимо испытать руление на воде.

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