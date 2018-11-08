Беглов обсудил с депутатами Госдумы дотации для Петербурга

Москва, 8 ноября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов совершил визит в Москву, где встретился с депутатами Госдумы и главами ряда ведомств, говорится в сообщении Смольного.

Беглов договорился о компенсации выпадающих доходов бюджета из-за освобождения с 1 января будущего года от налога на имущество организаций. До конца текущего года Северная столица получит 8,9 млрд рублей дотациий из-за распределения акцизов на алкогольные напитки.

Отмечается, что передача на федеральному центру полномочий по вопросу обеспечения россиян редкими лекарствами освободит 300 млн рублей для городского бюджета. Глава Петербурга договорился с депутатами о поправках к закону о льготах по налогу на прибыль для организаций, которые занимаются инновационными производствами в Северной столице.

Ранее сообщалось, что Беглов провел ряд назначений в Смольном. Главой аппарата губернатора стала Любовь Совершаева.