Сотрудники «Ленэнерго» закрасили граффити-портрет Шевчука в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 ноября. На трансформаторной будке, которая находится на Литейном проспекте в Петербурге, исчезло граффити с лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком.

Рисунок закрасили сотрудники «Ленэнерго», получив предписание от ГАТИ. По словам представителя компании Юлии Зарубиной, «Ленэнерго» известили об административном деле из-за ненадлежащего содержания фасадов. Местные жители неоднократно требовали закрасить граффити.

Зарубина добавила, что за отказ устранить проблему компания должна была бы заплатить около 100 тысяч рублей. Ранее на будке появлялись множество других изображений.

Но сотрудники «Ленэнерго» старались сохранить портрет знаменитого музыканта, пишет «Петербургский дневник». Изображение Шевчука появилось зимой 2016 года.