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В Петербурге пройдет турнир по хоккею «Кубок черных беретов»

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В Петербурге пройдет турнир по хоккею «Кубок черных беретов»

Санкт-Петербург, 8 ноября. Турнир по хоккею с шайбой «Кубок черных беретов» памяти морского пехотинца Героя России Владимира Таташвили состоится 24–25 ноября в городе Сестрорецк Ленинградской области, сообщили организаторы мероприятия.

В соревновании примут участие команды из пяти регионов России: сборная Северного флота, сборная Черноморского флота, «Северянка», «Алмаз-АЛРОСА», «Форвард», «Олимп», «Альфа», «Северная Олимпия», «Черные береты».

В Петербурге пройдет турнир по хоккею «Кубок черных беретов»

Организатором турнира является Федерация военно-прикладного спорта «Морской десант». Мероприятие приурочено ко Дню морской пехоты и носит военно-патриотический характер.

Автор: Ирина Селезнева
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