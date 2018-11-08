В Петербурге пройдет турнир по хоккею «Кубок черных беретов»

Санкт-Петербург, 8 ноября. Турнир по хоккею с шайбой «Кубок черных беретов» памяти морского пехотинца Героя России Владимира Таташвили состоится 24–25 ноября в городе Сестрорецк Ленинградской области, сообщили организаторы мероприятия.

В соревновании примут участие команды из пяти регионов России: сборная Северного флота, сборная Черноморского флота, «Северянка», «Алмаз-АЛРОСА», «Форвард», «Олимп», «Альфа», «Северная Олимпия», «Черные береты».

Организатором турнира является Федерация военно-прикладного спорта «Морской десант». Мероприятие приурочено ко Дню морской пехоты и носит военно-патриотический характер.