В Петербурге стали чаще похищать людей

Санкт-Петербург, 8 ноября. С начала 2018 года в Петербурга совершено более 38 тысяч преступлений, что на 1,8 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили в Санкт-Петербургском информационно-аналитическом центре.

Число погибших от действий преступников в Петербурге сократилось до 339 человек, пострадал 691 человек. Аналитики выявили, что в этом году на 6,1% сократилось число тяжких преступлений, на 20% квартирных краж стало меньше.

Отмечается, что на 12% снизилась преступность, связанная с наркотиками. На 70% чаще в Петербурге стали похищать людей, на 45% стало больше изнасилований, пишет «Петербургский дневник». Ранее сообщалось о задержании уроженца Кавказа за изнасилование петербурженки.