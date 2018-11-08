Беглов назначил Любовь Совершаеву главой аппарата губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, 8 ноября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назначил Любовь Совершаеву руководителем аппаратом губернатора, ранее она занимала пост заместителя полпреда президента РФ в СЗФО, сообщили в Смольном.

Советником губернатора по экономике назначили Евгения Елина. Ирина Ган стала советником по связям с общественностью, до назначения она работала директором по работе с госорганами в издательстве «Hearst Shkulev Media».

Советником Беглова по молодежной политике стала победительница конкурса «Лидеры России» 2017 года Юлия Аблец. Беглов провел еще ряд назначений.

Назначенная главой аппарата губернатора Петербурга Любовь Совершаева обладает большим управленческим опытом. Она проработала 9 лет в правительстве Петербурга и Ленобласти, 11 лет в полпредстве СЗФО. На этом посту она сформировала один из наиболее эффективных центров управления внутренней политикой регионов в СЗФО.

Напомним, что президент России Владимир Путин назначил Беглова врио губернатора Петербурга 3 октября. Он активно инспектировал российские регионы страны в части реализации майских указов главы государства.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей сообщил о проходящей в Потсдаме Российско-германской конференции, в которой принимает участие Беглов.