В Петербурге с 9 ноября вступят в силу новые ограничения движения

Санкт-Петербург, 8 ноября. В Северной столице России с 9 ноября введут новые ограничения движения на некоторых улицах в связи с ремонтными работами.

С 9 ноября до 31 мая 2019 ограничено движение на участке Владимирского проспекта от Стремянной улицы до Невского проспекта из-за фасадных лесов. С 10 ноября на 7 дней закроют движение по бульвару Новаторов из-за ремонта бордюрного камня.

В период между 10 и 14 ноября ограничат движение на перекрестке Костюшко, Галстяна, 1-го и 5-го Предподортовых проспектов, здесь будут прокладывать водопровод. Ранее сообщалось, что в ближайшие дни погода в Петербурге будет дождливой.

Водителям напомнили о безопасности на дорогах при неблагоприятных погодных условиях. Необходимо соблюдать дистанцию, не нарушать ПДД, не делать резких маневров.