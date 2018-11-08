Сжигать нельзя закапывать: в Петербурге прошел круглый стол по вопросу утилизации отходов

С каждым годом производимых Санкт-Петербургом отходов, промышленных и бытовых, становится все больше и больше. На этом фоне опасения горожан, что город утонет в мусоре, не выглядят напрасными. В окрестностях Петербурга закрыт последний полигон, куда можно было вывозить органический мусор. Отходы увозят в Ленобласть, и далее уже жители 47-го региона справедливо возмущаются по этому поводу.

В Петербурге состоялся круглый стол на тему «Что делать с мусором в Петербурге?», организованный изданием «Ньюинформ». Что делать с отходами: сжигать или хоронить? Перерабатывать или увозить за десятки километров, убивая экологию?

В обсуждении этих актуальных вопросов приняли участие политики и представители городского парламента, а также активисты-экологи и общественники. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Кандидат географических наук, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов считает, что уж коль мы находимся в непосредственной близости от скандинавских стран, то в решении этого вопроса можно ориентироваться на них. Финляндия, Швеция — их опыт депутату хорошо знаком.

«В Финляндии раздельный мусор экономит половину соответствующих платежей для домохозяек, — утверждает Михаил Амосов. — Потому что хозяевам нетрудно, выбрасывая отходы, разделить их по разным контейнерам. Часть мусора идет на переработку и обретает «вторую жизнь». Хельсинки с пригородами в 1,5 млн человек обслуживает всего одно (!) предприятие по переработке отходов».

Далее депутат говорит о необходимости совместного обсуждения «мусорной проблемы» местными управленческими структурами и населением.

«Надо ориентироваться на технологии близких к нам странам. Я хорошо знаю опыт Стокгольма, — рассказывает Амосов. — Там тоже есть общественные слушания. И они [власти] общими усилиями с людьми выбирают, например, место будущей свалки. И уже никто потом не ропщет. Власть должна доверять людям. И отложить решение этой проблемы, допустим, на 10 лет нельзя. Не надо думать, что будет другое сознание и вопрос решится потом когда-нибудь — обязательно необходимо общественное обсуждение».

Михаил Амосов убежден в преимуществе сжигания мусора над другими способами утилизации (например, хранение отходов на полигонах).

«Вряд ли будет в таком случае принято решение, что кто-то будет жить рядом со свалкой, — говорит он. — У нас, например, в Новоселках пахнет метаном. Если от этого нельзя избавиться, то я в таком случае выбираю технологию мусоросжигания. И надо понимать, что у нас большой город и мы не можем обложить его свалками».

Учитывая, что с 1 января в городе начнет работу единый региональный оператор по переработке мусора, Михаил Амосов пока не готов дать однозначную оценку будущему развитию событий.

Региональный лидер «Справедливой России» Марина Шишкина, в свою очередь, категорически против сжигания отходов. Она высказалась однозначно за разделение мусора и его переработку.

«Меня очень радует, что проблемой мусора занимаются активно, — заявила она. — Мы должны воспользоваться тем, что сейчас эта тема актуальна».

Далее Шишкина объявила себя принципиальным противником мусоросжигания.

«Дело в том, что сжигание — это уже прошлый век. И это приходит к нам, — утверждает справедливоросс. — Для наших властей это удобно: чем развивать [технологию] «раздельный мусор», можно сделать два-три завода по сжиганию — и все. При этом выделяя немалые государственные деньги. Если мы не будем развивать философию раздельного мусора, то останемся в прошлом веке. Поэтому я сторонник разделения мусора, его переработки и захоронения оставшихся спрессованных отходов».

По словам общественного деятеля, данную тему ни в коем случае нельзя уводить из публичного пространства — нужно обсуждать ее со всех сторон и искать пути решения. Однако сама Шишкина довольна, что власти уже как минимум готовы к диалогу с обществом.

К точке зрения относительно разделения мусора присоединился и куратор общественного движения «Красивый Петербург» по Приморскому и Выборгскому районам Алексей Горячев. Он заявил, что при сжигании отходов роза ветров делает жизнь обитателей северных районов города невыносимой. Поэтому принцип разделения мусора с последующей соответствующей переработкой гораздо перспективнее и гуманнее.

ФАН напоминает, что с 1 января начинает работать единый региональный оператор по обработке отходов. В Петербурге и Ленобласти это будут ГУП «Завод механической переработки отходов 2» и АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленобласти» соответственно.