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Сжигать нельзя закапывать: в Петербурге прошел круглый стол по вопросу утилизации отходов

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Сжигать нельзя закапывать: в СПб прошел круглый стол по вопросу утилизации отходов

С каждым годом производимых Санкт-Петербургом отходов, промышленных и бытовых, становится все больше и больше. На этом фоне опасения горожан, что город утонет в мусоре, не выглядят напрасными. В окрестностях Петербурга закрыт последний полигон, куда можно было вывозить органический мусор. Отходы увозят в Ленобласть, и далее уже жители 47-го региона справедливо возмущаются по этому поводу. 

В Петербурге состоялся круглый стол на тему «Что делать с мусором в Петербурге?», организованный изданием «Ньюинформ». Что делать с отходами: сжигать или хоронить? Перерабатывать или увозить за десятки километров, убивая экологию?

В обсуждении этих актуальных вопросов приняли участие политики и представители городского парламента, а также активисты-экологи и общественники. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Депутат ЗС СПб Михаил Амосов

Кандидат географических наук, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов считает, что уж коль мы находимся в непосредственной близости от скандинавских стран, то в решении этого вопроса можно ориентироваться на них. Финляндия, Швеция — их опыт депутату хорошо знаком. 

«В Финляндии раздельный мусор экономит половину соответствующих платежей для домохозяек, — утверждает Михаил Амосов. — Потому что хозяевам нетрудно, выбрасывая отходы, разделить их по разным контейнерам.

Часть мусора идет на переработку и обретает «вторую жизнь». Хельсинки с пригородами в 1,5 млн человек обслуживает всего одно (!) предприятие по переработке отходов».

Сжигать нельзя закапывать: в СПб прошел круглый стол по вопросу утилизации отходов

Далее депутат говорит о необходимости совместного обсуждения «мусорной проблемы» местными управленческими структурами и населением.

«Надо ориентироваться на технологии близких к нам странам. Я хорошо знаю опыт Стокгольма, — рассказывает Амосов. — Там тоже есть общественные слушания. И они [власти] общими усилиями с людьми выбирают, например, место будущей свалки. И уже никто потом не ропщет. Власть должна доверять людям.

И отложить решение этой проблемы, допустим, на 10 лет нельзя. Не надо думать, что будет другое сознание и вопрос решится потом когда-нибудь — обязательно необходимо общественное обсуждение».

Сжигать нельзя закапывать: в СПб прошел круглый стол по вопросу утилизации отходов

Михаил Амосов убежден в преимуществе сжигания мусора над другими способами утилизации (например, хранение отходов на полигонах).

«Вряд ли будет в таком случае принято решение, что кто-то будет жить рядом со свалкой, — говорит он. — У нас, например, в Новоселках пахнет метаном.

Если от этого нельзя избавиться, то я в таком случае выбираю технологию мусоросжигания. И надо понимать, что у нас большой город и мы не можем обложить его свалками». 

Учитывая, что с 1 января в городе начнет работу единый региональный оператор по переработке мусора, Михаил Амосов пока не готов дать однозначную оценку будущему развитию событий.

Региональный лидер «Справедливой России» Марина Шишкина

Региональный лидер «Справедливой России» Марина Шишкина, в свою очередь, категорически против сжигания отходов. Она высказалась однозначно за разделение мусора и его переработку.  

«Меня очень радует, что проблемой мусора занимаются активно, — заявила она. — Мы должны воспользоваться тем, что сейчас эта тема актуальна».

Далее Шишкина объявила себя принципиальным противником мусоросжигания.

«Дело в том, что сжигание — это уже прошлый век. И это приходит к нам, — утверждает справедливоросс. — Для наших властей это удобно: чем развивать [технологию] «раздельный мусор», можно сделать два-три завода по сжиганию — и все. При этом выделяя немалые государственные деньги.

Если мы не будем развивать философию раздельного мусора, то останемся в прошлом веке. Поэтому я сторонник разделения мусора, его переработки и захоронения оставшихся спрессованных отходов».

По словам общественного деятеля, данную тему ни в коем случае нельзя уводить из публичного пространства — нужно обсуждать ее со всех сторон и искать пути решения. Однако сама Шишкина довольна, что власти уже как минимум готовы к диалогу с обществом. 

Сжигать нельзя закапывать: в СПб прошел круглый стол по вопросу утилизации отходов

К точке зрения относительно разделения мусора присоединился и куратор общественного движения «Красивый Петербург» по Приморскому и Выборгскому районам Алексей Горячев. Он заявил, что при сжигании отходов роза ветров делает жизнь обитателей северных районов города невыносимой. Поэтому принцип разделения мусора с последующей соответствующей переработкой гораздо перспективнее и гуманнее.

ФАН напоминает, что с 1 января начинает работать единый региональный оператор по обработке отходов. В Петербурге и Ленобласти это будут ГУП «Завод механической переработки отходов 2» и АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленобласти» соответственно.

Автор: Степан Яцко; Денис Машкин специально для ФАН
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