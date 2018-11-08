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В Петербурге задержали кавказца после изнасилования 18-летней девушки

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В Петербурге задержали кавказца после изнасилования 18-летней девушки

Санкт-Петербург, 8 ноября. Уроженец Кавказа изнасиловал молодую жительницу Петербурга в Купчино, правоохранительные органы задержали подозреваемого.

Накануне в полицию обратилась 18-летняя петербурженка. Она заявила, что подверглась изнасилованию со стороны 29-летнего мужчины.

Насильником оказался безработный уроженец Азербайджана. Медики подтвердили факт насилия, хотя по словам подозреваемого, сексуальный контакт происходил по согласию. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Ирина Селезнева
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