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Обглоданный животными труп полураздетой женщины нашли в Ленобласти

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Обглоданный животными труп полураздетой женщины нашли в Ленобласти

Санкт-Петербург, 8 ноября. Вечером 7 ноября на территории садоводческого товарищества «Огородник» в Ленинградской области был обнаружен труп пожилой женщины, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В правоохранительные органы обратился местный житель. Прибывшие на место ЧП стражи порядка зафиксировали, что полуобнаженный труп лежал на спине. Рядом с телом находился рюкзак с почтовым конвертом.

На погибшей отсутствовали штаны и нижнее белье. По предварительным данным, тело пролежало здесь 4-5 дней, следов гнилостных изменений нет. Эксперты нашли кровоподтеки на лице и шее, труп был частично объеден животными. Тело направили в морг для установления личности, ведется расследование.

Автор: Ирина Селезнева
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