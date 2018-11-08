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Молодую петербурженку изнасиловал знакомый на съемной квартире

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Молодую петербурженку изнасиловал знакомый на съемной квартире

Санкт-Петербург, 8 ноября. В правоохранительные органы Петербурга обратилась девушка 2000 года рождения, заявив, что 7 ноября ее изнасиловал гражданин Азербайджана, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в 16.30 на съемной квартире по улице Пловдивская. Гражданин Азербайджана 1989 года рождения, ранее несудимый применил к гостье физическую силу. Он совершил над заявительницей действия сексуального характера.

Пострадавшая обратилась к медикам, был зафиксирован факт изнасилования. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Автор: Ирина Селезнеа
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