Петербуржцев предупредили о густом тумане

Санкт-Петербург, 7 ноября. Жителей и гостей города на Неве предупредили о тумане в четверг. Соответствующую информацию передает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

В четверг, 8 ноября, на город опустится туман, поэтому автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах. Спасатели напоминают водителям, что необходимо соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.

Отметим, столбик термометра в дневное время суток поднимется до семи градусов плюсом, а ночью похолодает до четырех.