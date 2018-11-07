Не по правилам: ФАН выяснило, почему администрация Девяткино не дает открыть новый детсад

Федеральное агентство новостей уже писало про катастрофическую нехватку учебных заведений в деревне Новое Девяткино, которая расположена во Всеволожском районе Ленинградской области, где на 20 тысяч жителей — один детский сад, рассчитанный на 210 мест, и посещают его 308 детей. Застройщик ГК «Арсенал» в начале этого года приступил к возведению долгожданного детского садика, однако несмотря на то, что здание уже полностью возведено, ввод его в эксплуатацию может затянуться на неопределенный срок. ФАН решило разобраться, — что на этот раз мешает деревне новостроек воспользоваться благами цивилизации.

От одного слова «Девяткино» у многих начинает портиться настроение: одни с отвращением отмечают, что новостройки, окружившие север Петербурга, превратились в гетто, другие же и вовсе стараются не обращать на ту часть региона внимания.

Кажется, что активная застройка бывших сельскохозяйственных полей велась по принципу «и так сойдет». Возведение многоэтажных домов, в отличие от социально важных объектов — поликлиник, школ, детских садов, — шло ударными темпами.

Региональным законодательством не установлены четкие сроки строительства инфраструктуры. Несмотря на это, в градостроительном кодексе Ленобласти черным по белому прописано, что возведение социальных объектов и жилья должно вестись одновременно; однако на практике жилье появляется раньше.

Этому есть две причины. Во-первых, учебные заведения без детей содержать невыгодно, поэтому сады и школы появляются, когда район уже заселен. Во-вторых, сады и школы строят на деньги дольщиков, а не на кредиты, — застройщики дожидаются продаж, накапливают прибыль и только после этого приступают к возведению социальной инфраструктуры.

Когда застройка капустных полей в деревне Новое Девяткино только начиналась, главная строительная компания в районе — ГК «Арсенал» — планировала возвести помимо девяти 19-20-этажных домов один детский сад, супермаркет, центр бытовых услуг, аптеку и салон красоты. К 2015 году, когда все дома были возведены и сданы в эксплуатацию, были сданы и обещанные социальные помещения. Так в начале Арсенальной улицы появился современный детский сад комбинированного вида.

Однако со временем его стало не хватать. Местные жители обратились к администрации Ленобласти с просьбой возвести еще один садик и школу, но те лишь развели руками и предложили обратиться к застройщику.

«Есть нормативы: для детсадов — 60 мест на 1000 человек постоянного населения, для школ — 91 место на 1000 человек постоянного населения, — пояснили ФАН в комитете по архитектуре Ленобласти. — Но это нормативы для застройщиков, которые строят новое жилье. На момент строительства уже было население и социальные объекты. Застройщик должен построить только для того населения, которое он заселит».

В 2013 году среди новостроек появился садик на 210 мест. Строительство второго садика на 180 мест с бассейном началось лишь в 2018 году. За почти год трехэтажное здание было возведено полностью. Казалось бы, скоро долгожданное учреждение будет введено в эксплуатацию, по планам строительной компании — в начале 2019 года. Однако на пути сдачи объекта встала местная администрация.

«Чтобы сократить сроки начала работы учреждения на несколько месяцев, — благодаря чему муниципалитету не нужно будет изыскивать деньги из бюджета и проводить государственные закупки, — застройщиком было принято решение полностью укомплектовать садик всем необходимым, — пояснили ФАН в местной общественной организации «Совет домкомов», радеющей за новый садик. Однако сейчас нам стало известно, что сроки ввода объекта в эксплуатацию могут существенно затянуться. Это из-за того, что администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» без достаточных оснований отказала застройщику в присвоении адреса детскому садику».

Удивленные такой позицией жители обратились к главе муниципального образования Дмитрию Майорову, на что получили ответ от его заместителя Анатолия Поспелова. По его словам, при рассмотрении вопроса о присвоении адресов земельным участкам и объектам недвижимости администрации муниципальное образование руководствуется действующим законодательством, в том числе постановлением правительства РФ «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».

Отказ в присвоении адреса дошкольному образовательному учреждению были выданы заявителю, по словам чиновника, в связи с тем, что с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратился представитель, не имеющий доверенности от собственника объекта адресации, а также в связи с несоответствием вида разрешенного использования земельного участка. Поспелов указал, что застройщик имел разрешение на возведение социального многоэтажного жилищного строительства.

«В настоящее время земельный участок используется не по целевому назначению в соответствии с разрешенным использованием, что является административным правонарушением, — говорится в официальном ответе чиновника МО. В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ, несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Таким образом, до исправления застройщиком указанного несоответствия ввод в эксплуатацию детского сада комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области невозможен».

Занятно, что согласно данным, опубликованным на сайте электронного правосудия Петербурга и Ленинградской области, все взаимоотношения между группой компаний «Арсенал» и администрацией Новодевяткинского сельского поселения чаще всего происходят в судебной плоскости.

Так, в 2014 и 2015 годах ЗАО «Арсенал-1», ООО «Арсенал-Н» и ЗАО «Арсенал-3» обращались с исковыми заявлениями «О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия)». Как следует из материалов дел, местная администрация не давала застройщикам ввести в эксплуатацию сами новостройки. Рассмотрев обоснования от обоих участников, все иски судом были удовлетворены, а решения администрации признаны неправомерными.

Несмотря на это, глава Девяткино Дмитрий Майоров в своем официальном блоге отвечал новоселам, что «задержка присвоения адреса произошла по вине заявителя, который не сопроводил заявление должными документами, на что ему было указано письменно».

«После предоставления необходимых документов все процедуры были выполнены нами, и адрес давным-давно присвоен. Таким образом, администрация не имеет отношения к задержке постановки дома на кадастровый учет», — объявил глава муниципального образования.

Однако как пояснили в ФАН в комитете по архитектуре и градостроительству Ленобласти, все документы, которые, по мнению администрации Девяткино, поданы с нарушениями, в порядке.

«С нашей точки зрения все документы в норме, садик получил все необходимые разрешения, — пояснили ФАН в комитете. — Как только мы узнали об этой ситуации, сразу запросили информацию от застройщика, на что тот сообщил, что 25 октября подал в суд иск на оспаривание отказа».

Согласно данным, размещенным на официальном сайте Арбитражного суда по Петербургу и Ленинградской области, иск «О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным» был принят судом к производству 1 ноября. Как правило, срок на оспаривание решения органом исполнительной власти — 10 дней.

Ожидается, что решение по получению адреса будет вынесено 15 января. Как пояснил комитету застройщик, пока срок ввода объекта не меняется, однако на запрос ФАН компания «Арсенал» оперативно ответить не смогла. Остается надеяться, что родители Нового Девяткина не потеряют самообладание.