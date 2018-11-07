«Пошли не по тому пути»: в Заксобрании Петербурга рассказали о судьбе роддома на улице Вавиловых

В третьем по величине районе Петербурга — Калининском — нет ни одного родильного дома. Пять лет назад крупнейший роддом на улице Вавиловых был закрыт на капитальный ремонт. В планах у чиновников было открыть через пару лет на его месте современный перинатальный центр. С тех пор кроме разрастания мха и плесени и разрушения штукатурки и плитки на фасаде в здании ничего не происходит. Федеральное агентство новостей решило выяснить, что помешало городским властям исполнить обещание.

Пятимиллионный петербуржец

По данным местной администрации, в Калининском районе проживает 10% от общего населения города, а это, ни много ни мало, более 530 тысяч человек. Поскольку район считается третьим по величине в городе, потребность в социальной инфраструктуре очень велика. В 1979 году на улице Вавиловых и на улице Леснозаводская были возведены корпуса роддома № 17, рассчитанные на 280 коек для беременных и родивших. Ежегодно в медицинском учреждении принимали порядка 8 тысяч родов. Что говорить — ровно перед закрытием именно в этом роддоме в сентябре 2012 года появился на свет пятимиллионный житель Северной столицы.

Уже тогда чиновники говорили, что зданию требуется ремонт, а мамы, которым «посчастливилось» оказаться в этом учреждении, делились на просторах Интернета своими впечатлениями, рекомендуя искать места в других роддомах.

«На стенах был грибок, потому что трубы были прогнившие, и постоянно текла крыша», — пишет на одном из форумов Елена.

«Места катастрофически не хватало, некоторым женщинам приходилось рожать прямо в коридоре», — добавляет Мария, отмечая, что в послеродовые палаты ставили дополнительные кровати, а выписку проводили на третий день, а не на пятый, как это было положено.

И хотя негативные отзывы шли вперемешку с благодарностями медицинскому персоналу, предостережений не ложиться в 17-й роддом было достаточно много.

«В 2011 году было принято решение о строительстве городского перинатального центра, — пояснили ФАН в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. — В связи с этим комитет рассматривал вопрос реконструкции здания на улице Вавиловых, дом 12».

В 2012 году были завершены проектно-изыскательные работы. Их стоимость (в ценах на июль 2011 года. — Прим. ФАН) составила 5 160 348,81 тысяч рублей, в том числе были учтены затраты на оборудование — 2 819 640,17 тысяч рублей. Затраты на реконструкцию роддома были включены в Адресную инвестиционную программу (АИС) Петербурга, штатный персонал сократили, а в октябре 2013 года здание законсервировали.

В том же году комитет по инвестициям Петербурга выступил с инициативой переоборудовать родильный дом под перинатальный центр и помимо бюджетных средств привлечь инвесторов со стороны. Губернатор Петербурга, на тот момент Георгий Полтавченко, поручил рассмотреть предложенный вариант, который позже утвердили, а роддом исключили из списка АИС. С тех пор и началась история долгостроя.

Поскольку родильный дом №17 считался единственным перинатальным центром, находившимся в ведении комитета по здравоохранению города, то его функции были возложены на федеральные бюджетные учреждения. Таким образом, будущих мам возят в «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Минздрава России, рассчитанный на 166 коек, и «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, располагающий 140 койками.

По итогам 2017 года в перинатальных центрах города зафиксировано 4 053 родов, что составляет 6% от общего числа родов в Петербурге — 67 198. А если учесть, что попасть в профильные перинатальные центры можно по показаниям и по направлениям, то выходит, что простым роженицам стоит лишь надеяться на место близко к дому.

Поскольку такое положение вещей не устраивало, комитет разработал региональные нормативные документы, позволившие регламентировать оказание медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам в части их маршрутизации в медицинские организации для оказания медицинской помощи.

«Комитетом по здравоохранению определена госпитализация женщин, имеющих инфекционные заболевания, сердечно-сосудистую патологию, заболевания эндокринной системы, нарушения системы гемостаза и гематологические факторы риска акушерских осложнений в городские родильные дома. Утвержден график дежурств стационаров, оказывающих медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме взрослому населению при госпитализации беременных женщин с экстрагенитальной патологией, — пояснили в комитете. — Кроме того, госпитализация осуществляется с учетом территориальной доступности родовспомогательного учреждения и тяжести состояния женщины».

«Обещанного три года ждут»

С момента закрытия на капитальный ремонт роддома прошло пять лет. Районы, которые он ранее обслуживал, начали разрастаться, активная застройка жилых кварталов в Красногвардейском, Калининском, Выборгском и Приморском привела к значительному приросту населения. Общая численность населения этих районов сейчас составляет почти два миллиона человек.

Однако ни острая потребность в перинатальном центре, ни понимание властей, что это медицинское учреждение действительно необходимо, не может заставить механизм бюрократической машины двигаться быстрее. Пока комитет по здравоохранению актуализирует медико-техническое задание и вырабатывает финансовую модель инвестиционного проекта, в комитете по инвестициям Северной столицы ФАН пояснили, что стало причиной «заморозки» проекта.

«С предыдущим инвестором проекта строительства родильного дома №17 не были достигнуты договоренности в части компенсации затрат и экономической модели, — пояснила агентству председатель комитета Ирина Бабюк. — На данный момент с потенциальным инвестором проекта ведется проработка проекта по схеме государственно-частного партнерства».

Пока тянулась история с предыдущим инвестором, законсервированное здание превратилось в аварийное. Эксперты уверены, что его проще и дешевле снести, чем ремонтировать. Поэтому новый проект появления современного перинатального центра предусматривает строительство другого здания.

«Сроки, в которые инвестор приступит к строительным работам, будут определены после разработки предложения со стороны инвестора, — пояснила собеседница ФАН. — Все условия и детали инвестиционного проекта будут определены в соглашении о государственно-частном партнерстве».

Вместе с пониманием, сколько еще времени жителям пяти районов нужно будет мыкаться по дальним учреждениям и искать помощь в частных медицинских учреждениях, правительство города и заинтересованный инвестор определят и итоговую стоимость объекта.

«В Смольном на мой депутатский запрос ответили, что свободных коек в городе достаточно, и необходимости срочного строительства нет, — отметила в разговоре с ФАН депутат VI созыва Законодательного собрания Надежда Тихонова. — Речь идет о том, чтобы этот роддом был доступен, — не какой-то навороченный перинатальный центр, а обычный родильный дом с женской консультацией. Роддом на севере города, построенный за счет бюджета, должен быть. Я предлагала отказаться от поиска инвестора и построить его за счет города. Мне кажется, что город пошел не по тому пути».

Для сравнения: чтобы полностью снести аварийную конструкцию, вывести мусор и возвести новое здание, нужно не только большое количество времени и трудозатрат, но и десятки миллиардов рублей. Если рассматривать другую площадку, где не нужно ничего сносить, а просто построить на севере города и установить там необходимое оборудование, — это может обойтись примерно в 2-5 миллиардов рублей.