В петербургском метро рассказали о первых юбилейных жетонах

Санкт-Петербург, 7 ноября. Лимитированная коллекция юбилейных жетонов петербургское метро впервые выпустило к 50-летнему юбилею. Об этом рассказали представили подземки города на Неве.

В ноябре 2005 года метро готовилось к своему 50-летию: ретропоезд проехал от станции красной ветки «Автово» под звуки военного оркестра, и была выпущена лимитированная коллекция юбилейных жетонов разного дизайна в количестве 80 тысяч экземпляров.

На них были изображены самые первые станции метрополитена: Автово», «Кировский завод», «Нарвская», «Балтийская», «Технологический институт», «Пушкинская», «Владимирская» и «Площадь Восстания».

В 2018 году на юбилейных жетонах изображены недавно открывшиеся станции метро «Беговая» и «Новокрестовская».