Петербург обогнал Москву по устройству иногородних в детсады

Москва, 7 ноября. Детские сады Санкт-Петербурга посещает больше детей без постоянной регистрации, чем в Москве. Об этом во время своего доклада на Координационном совете сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Хотелось бы отметить проблему тех субъектов РФ, куда приезжают жители других регионов в поисках работы. Это проблема с зачислением детей, не имеющих регистрации в данном регионе, в дошкольные учреждения. Мы в Москве и Санкт-Петербурге получаем огромное количество обращений от родителей, чьи дети вместе с ними прибыли в Москву, и должны быть зачислены в детсады», — сказала Татьяна Потяева.

Омбудсмен отметила, что с каждым годом количество детей без постоянной регистрации в дошкольных учреждениях мегаполисов увеличивается.

«В 2015 году их было 3000, на сегодняшний день — 4500. Но мы не достигли показателей Санкт-Петербурга, где без регистрации устроено в детсады более 5400 детей», — отметила уполномоченный по правам человека в Москве.

Напомним, 7 ноября в Москве уполномоченные по правам человека из регионов России проводят очередное заседание Координационного совета, посвященного защите прав граждан на образование. По итогам встречи должны быть выработаны рекомендации для органов исполнительной и законодательной власти.