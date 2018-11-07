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Коммунисты Петербурга провели митинг в честь 101-й годовщины Октябрьской революции

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Коммунисты Петербурга провели митинг в честь 101-й годовщины Октябрьской революции

Санкт-Петербург, 7 ноября. Коммунисты Петербурга стряхнули пыль со своих знамен и провели митинг в честь 101-й годовщины Октябрьской революции.

По словам лидера партии Александра Маленковича, он разочарован, что пришло мало людей. Ожидалось, что Свердловский сквер посетят минимум человек двести. Однако собравшихся было не более 50 человек.  

Коммунисты Петербурга провели митинг в честь 101-й годовщины Октябрьской революции

К звучащим из года в год лозунгам «Вернем социальные права!», «Достойные пенсия и зарплата», Малинкович добавил совсем уж радикальные — «Вернуть броневик к Финляндскому вокзалу!» и вычеркнуть имя Сергея Шнурова из списка претендентов на переименование аэропорта Северной столицы.  

Коммунисты Петербурга провели митинг в честь 101-й годовщины Октябрьской революции

Больше всего Маленкович расстроен тем, что ни одна заявка от коммунистов не попала в шорт-лист.  Единственное, чем поразили журналистов и сотрудников полиции собравшиеся на митинге, так это буденовки, которые надели некоторые выступающие.

Коммунисты Петербурга провели митинг в честь 101-й годовщины Октябрьской революции

Автор: Денис Машкин
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