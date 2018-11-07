Коммунисты Петербурга провели митинг в честь 101-й годовщины Октябрьской революции

Санкт-Петербург, 7 ноября. Коммунисты Петербурга стряхнули пыль со своих знамен и провели митинг в честь 101-й годовщины Октябрьской революции.

По словам лидера партии Александра Маленковича, он разочарован, что пришло мало людей. Ожидалось, что Свердловский сквер посетят минимум человек двести. Однако собравшихся было не более 50 человек.

К звучащим из года в год лозунгам «Вернем социальные права!», «Достойные пенсия и зарплата», Малинкович добавил совсем уж радикальные — «Вернуть броневик к Финляндскому вокзалу!» и вычеркнуть имя Сергея Шнурова из списка претендентов на переименование аэропорта Северной столицы.

Больше всего Маленкович расстроен тем, что ни одна заявка от коммунистов не попала в шорт-лист. Единственное, чем поразили журналистов и сотрудников полиции собравшиеся на митинге, так это буденовки, которые надели некоторые выступающие.