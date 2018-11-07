Прямые авиарейсы запустят из Петербурга в турецкий Измир

Санкт-Петербург, 7 ноября. Регулярные рейсы запустят из петербургского аэропорта «Пулково» в турецкий Измир. Соответствующую информацию передает пресс-служба воздушной гавани Северной столицы.

Перевозчиком выступит авиакомпания SunExpress, которая является дочерним предприятием Lufthansa и Turkish Airlines. Планируется, что пассажирские самолеты Boeing 737-800 начнут летать из Петербурга в Измир летом следующего года.

«Соединяя Санкт-Петербург с Измиром, SunExpress предлагает авиапассажирам «Пулково» новое деловое и туристическое направление», — отметил коммерческий директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Евгений Ильин.

Рейсы будут осуществлять два раза в неделю в период с 30 мая по 30 сентября 2019 года.