В Смольном надеются, что КПРФ не нарушит права горожан в день 101-летия Октябрьской революции

Санкт-Петербург, 7 ноября. Петербургские коммунисты планировали провести 7 ноября шествие от Финляндского вокзала к крейсеру «Аврора» и организовать около него митинг, но, как объяснили Федеральному агентству новостей в Смольном, такие планы невозможно осуществить в будний день в центре города, не помешав при этом движению общественного и личного транспорта.

«Мы понимаем, что эта дата для компартии памятная, и они привыкли, что раньше этот день был государственным выходным, но сейчас обстоятельства и законы изменились. Заявок на организацию этих мероприятий в другой день, например, в выходной, от них не поступало. В своем решении мы руководствовались положениями официального законодательства и заботой о комфорте всех жителей города, а не только представителей коммунистического движения», — объяснили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Петербургская ячейка КПРФ проявила упрямство, и предложение комитета провести запланированные акции в другом месте возмущенно отвергла. Ни площадки в городских парках, ни даже актовый зал Смольного — колыбели революции, откуда Владимир Ленин руководил вооруженным восстанием — коммунистов не устроили. Депутат Законодательного собрания Ольга Ходунова назвала решение администрации «издевательством». Видимо, многочасовое стояние людей в пробках из-за перекрытых дорог, депутат издевательством не считает.

Получить разрешение на проведение шествия и митинга по выбранному маршруту организаторы уже точно не успеют, а выход на несанкционированную акцию грозит участникам вполне законными задержаниями. Нарушения ФЗ №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» не потерпят ни в Смольном, ни в правоохранительных органах. Об этом организаторов недвусмысленно предупредили, и нарушения общественного порядка, которые могут сегодня возникнуть в городе, будут целиком на их совести.

Коммунисты, несмотря на запрет, решили провести альтернативу митингу — встречу избирателей с депутатами у крейсера «Аврора». Ранее такими методами пользовалась несистемная оппозиция, но после событий в Приморье КПРФ взяла на вооружение «полузаконные» приемы. Помимо встречи с избирателями в планах организаторов — катание на катерах по Неве и праздничный салют.