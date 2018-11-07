Женщина погибла под колесами внедорожника в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 ноября. Страшные дорожно-транспортные происшествия случились в разных районах Петербурга: под колеса машин попали две женщины, одна из них скончалась.

Обе аварии зафиксировали утром в среду, 7 ноября, на проспекте Энгельса и на Маршала Говорова. Соответствующая информация опубликована в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Первое ДТП случилось перед торговым центром «Светлановский» около 09.00: внедорожник сбил женщину, которая переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. Она получила смертельные травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

Вторая авария произошла напротив гипермаркета «Лента»: женщина попала под колеса машины, ее незамедлительно госпитализировали.