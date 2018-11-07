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Петербурженка ищет ушедшего из дома 13 лет назад мужа из Непала

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Петербурженка ищет ушедшего из дома 13 лет назад мужа из Непала

Санкт-Петербург, 7 ноября. Жительница Санкт-Петербурга разыскивает мужа из Непала, который ушел из дома 13 лет назад. Об этом пишут «Невские новости».

Сообщение с просьбой в содействии в поисках мужчины – уроженца Непала – поступило в отделение правоохранительных органов во вторник, 6 ноября, от жительницы города на Неве. Она рассказала, что ее супруг ушел из дома 13 лет назад, и с тех пор не было никакой информации о нем.

В настоящее время женщина планирует оформить развод, чтобы уже находиться в свободном статусе. Известно, что она прожила с мужем порядка десяти лет, однако в 2005 году он уехал.

Автор: Алексей Громов
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