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Мужчина избил девушку в Петербурге и отобрал у нее куртку и телефон

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Мужчина избил девушку в Петербурге и отобрал у нее куртку и телефон

Санкт-Петербург, 7 ноября. Мужчина напал на девушку в Выборгском районе Санкт-Петербурга и отобрал у нее телефон и куртку. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области. 

Инцидент произошел во вторник, 6 ноября, у дома 25 по улице Михаила Дудина: водитель иномарки избил 24-летнюю девушку, после чего похитил у нее куртку и телефон. Мужчину, который оказался ранее судимым, задержали.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося инцидента, после чего будет вынесено решение процессуального характера.

Автор: Алексей Громов
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