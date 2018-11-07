Мужчина избил девушку в Петербурге и отобрал у нее куртку и телефон

Санкт-Петербург, 7 ноября. Мужчина напал на девушку в Выборгском районе Санкт-Петербурга и отобрал у нее телефон и куртку. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.

Инцидент произошел во вторник, 6 ноября, у дома 25 по улице Михаила Дудина: водитель иномарки избил 24-летнюю девушку, после чего похитил у нее куртку и телефон. Мужчину, который оказался ранее судимым, задержали.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося инцидента, после чего будет вынесено решение процессуального характера.