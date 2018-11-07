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Тело новорожденной малышки нашли в квартире на юге Петербурга

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Тело новорожденной малышки нашли в квартире на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 7 ноября. Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти новорожденной малышки в Санкт-Петербурге.

Младенец во вторник, 6 ноября, скончался в квартире, расположенной в Московском районе, при загадочных обстоятельствах. На теле малышки признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Сообщение о мертвой малышке поступило в отделение правоохранительных органов от матери. Тело направили в морг для установления точной причины смерти девочки. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Об этом пишут «Невские новости».

Автор: Алексей Громов
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