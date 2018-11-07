Маршрутка с пассажирами загорелась на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 7 ноября. Утром в среду на севере Петербурга загорелось маршрутное такси, о чем сообщили в ГУ МЧС России по городу. Как стало известно, ЧП случилось возле дома на улице Сикейроса в Выборгском районе.

Автомобиль «Мерседес» вспыхнул недалеко от станции метро «Озерки». Водитель и пассажиры успели самостоятельно покинуть транспортное средство. Ни один человек не пострадал. Маршрутка же полностью сгорела.

На место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.