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Петербуржцев предупредили о дожде и тумане

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Петербуржцев предупредили о дожде и тумане

Санкт-Петербург, 7 ноября. Жителям и гостям Северной столицы сообщают о том, что в середине недели заморозков ждать не стоит, сохранится теплая, но дождливая погода.

В среду, 7 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем. Также в некоторых районах возможен туман. Ветер будет дуть с юга и юга-запада. Горожан просят быть предельно внимательными и осторожными.

Столбик термометра поднимется до восьми градусов. Атмосферное давление в течение дня меняться не будет. Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте городского гидрометцентра.

Автор: Алексей Громов
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