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Тело младенца нашли в канализации во Всеволожском районе Петербурга

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Тело младенца нашли в канализации во Всеволожском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 7 ноября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах смерти младенца во Всеволожском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Тело новорожденного мальчика нашли в канализационном люке без внешних признаков насильственной смерти в поселке Щеглово во вторник, 6 ноября, около 11.55. Труп малыша, судя по всему, недоношенного и несформировавшегося, направили в морг для установления точной причины смерти. Рост скончавшегося новорожденного составляет 40 сантиметров, на теле есть бурые пятна.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Автор: Алексей Громов
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