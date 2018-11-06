«Коммунисты России» предлагают установить броневик «Враг капитала» у Смольного в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 ноября. Броневик «Остин-Путиловец» предлагают разместить у Смольного в Санкт-Петербурге.

С соответствующим предложением ранее выступили «Коммунисты России», а глава петербургского отделения Сергей Малинкович отметил, что часто приезжающим в город на Неве приходится платить деньги за билет в Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, чтобы увидеть броневик.

Также он отметил, что к 150-летию Ленина в 2020 году необходимо поднять вопрос о судьбе броневика, его стоит разметить у Мраморного дворца. А в случае переезда администрации из здания Смольного в Невскую ратушу, то машину можно установить у «Колыбели революции». Об этом пишет «Петербургский дневник».

«Тогда броневики были расставлены по периметру, защищали штаб революции. Это привлечет туристов и посетителей, которые смогут осмотреть сразу и броневик, и музей-квартиру Ленина», — отметил Малинкович.

В музее отметили, что «Остин-Путиловец», скорее всего, не вернется на улицы города, так как броневик является экспонатом, и поставлен на государственный учет.