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В петербургском метро объяснили частый ремонт эскалаторов

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В петербургском метро объяснили частый ремонт эскалаторов

Санкт-Петербург, 6 ноября. В петербургском метро рассказали, почему так часто ремонтируют эскалаторы. Соответствующую информацию передает «Инфореактор» со ссылкой на публикацию, размещенную на канале подземки города на Неве в «Дзене».

Регулярный ремонт эскалаторов является запланированным, а не спонтанным, так как специалисты работают на упреждение, то есть для того, чтобы предотвратить возможные сбои в работе механизмов. Об этом рассказали представители администрации городского метрополитена.

Отметим, эскалатор ремонтируют после того, как его лента преодолеет 150 тысяч километров.

Автор: Ксения Пудовкина
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