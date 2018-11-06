Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мужчина ударил ножом студента петербургского колледжа

48
0 Оставить комментарий

Мужчина ударил ножом студента петербургского колледжа

Санкт-Петербург, 6 ноября. Неизвестный напал с ножом на студента колледжа в Санкт-Петербурге.

Мужчина во время внезапно разгоревшегося конфликта на улице ударил ножом несовершеннолетнего студента. Молодой человек, который является студентов второго курса колледжа, получил колото-резаное ранение брюшной полости, его незамедлительно госпитализировали.

В настоящее время подозреваемый задержан, а отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», санкции по которой предполагают лишение свободы и оплату лечения. Об этом пишет «Инфореактор».

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.