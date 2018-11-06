Мужчина ударил ножом студента петербургского колледжа

Санкт-Петербург, 6 ноября. Неизвестный напал с ножом на студента колледжа в Санкт-Петербурге.

Мужчина во время внезапно разгоревшегося конфликта на улице ударил ножом несовершеннолетнего студента. Молодой человек, который является студентов второго курса колледжа, получил колото-резаное ранение брюшной полости, его незамедлительно госпитализировали.

В настоящее время подозреваемый задержан, а отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», санкции по которой предполагают лишение свободы и оплату лечения. Об этом пишет «Инфореактор».