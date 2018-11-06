Грабители-неудачники в Петербурге расстреляли алкоголь в магазине

Санкт-Петербург, 6 ноября. Уголовное дело возбудили по факту вооруженного нападения на сотрудника магазина в Санкт-Петербурге.

Как стало известно ФАН, в пятницу, 2 ноября, около 20.50 неизвестные с оружием вошли в помещение магазина на улице Спирина и потребовали денежные средства из кассы. Продавец отказал преступникам, после чего те открыли огонь, расстреляв бутылки с алкогольной продукцией и совершив один выстрел в сторону мужчины, затем неизвестные скрылись.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.