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Два разложившихся трупа нашли в петербургской квартире

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Два разложившихся трупа нашли в петербургской квартире

Санкт-Петербург, 6 ноября. Сотрудники полиции установили личности скончавшихся в арендованной квартире в Петербурге двоих мужчин из Тверской области.

Хозяйка квартиры, которую она сдавала двоим молодым людям, обратилась в отделение правоохранительных органов 2 ноября около 20.00. Она сообщила, что квартире на Северном проспекте нашли два разложившихся трупа мужчин 24 и 26 лет.

Удалось установить, что мужчины, которые являются уроженцами Тверской области, снимали однокомнатную квартиру на 14 этаже. На столе нашли бутылку водки и полтора литра пива.

Труп одного из мужчин находился в сидячем положении, второй лежал на кровати. Дверь была закрыта изнутри. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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